Кардиолог предупредил об опасности обезжиренных продуктов

Продукты с маркировкой «0% жира» могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на кардиолога Оливера Гаттманна, который предупредил, что подобная продукция не всегда является более полезной альтернативой.
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