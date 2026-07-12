Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 428 подписчиков

Кардиолог предупредил об опасности обезжиренных продуктов

Кардиолог предупредил об опасности обезжиренных продуктов

Продукты с маркировкой «0% жира» могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на кардиолога Оливера Гаттманна, который предупредил, что подобная продукция не всегда является более полезной альтернативой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии