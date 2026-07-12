Кардиолог предупредил об опасности обезжиренных продуктов

Продукты с маркировкой «0% жира» могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на кардиолога Оливера Гаттманна, который предупредил, что подобная продукция не всегда является более полезной альтернативой.