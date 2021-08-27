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У малолетнего сына Ирины Билык от экс-супруга Аслана уже есть невеста: "Ах, как подрос..."

У малолетнего сына Ирины Билык от экс-супруга Аслана уже есть невеста: "Ах, как подрос..."

Певица Ирина Билык порадовала фанатов новым фото с младшим сыном, которому зимой исполнится 6 лет 51-летняя звезда опубликовала трогательный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с маленьким Табризом, передает Politeka.

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