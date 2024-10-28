Михаил Гуреев: Город Владимир может стать центром российско-африканского молодежного ренессанса

25 октября 2024 года во Владимирском государственном университете им. А. Г. и Н. Г. Столетовых состоялось Международная конференция и торжественное открытие регионального отделение «РАМА» - Российского-Африканского Молодежного Альянса.
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