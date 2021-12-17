Российскую школьницу атаковала огромная крыса: прокусила руку

В городе Кохма Ивановской области крыса напала на ребенка. Рядом с учебным заведением, где учится девочка, располагается контейнерная площадка, которую облюбовали опасные грызуны, После игры в снежки маленькая школьница оказалась в травпункте.
В городе Кохма Ивановской области крыса напала на ребенка. Рядом с учебным заведением, где учится девочка, располагается контейнерная площадка, которую облюбовали опасные грызуны, После игры в снежки маленькая школьница оказалась в травпункте.
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