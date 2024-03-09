Украинская армия не сможет остановить Россию, — американский экс-разведчик

Украинская армия находится в состоянии коллапса и не сможет остановить Россию, даже используя западную технику, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя уничтожение в ходе спецоперации переданных Киеву американских танков Abrams.