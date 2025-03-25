Трамп: Европа занимается нахлебничеством с Украиной, Йеменом и НАТО

Европейские страны фактически занимаются нахлебничеством в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 25 марта, пишет ТАСС.
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