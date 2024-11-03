США будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков — Дубинский

Провести выборы на Украине потребуют от президента Владимира Зеленского и его команды Соединенные штаты, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, написал находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 3 ноября в своем Telegram-канале.