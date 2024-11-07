Шойгу оценил ситуацию в зоне СВО

Ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Украины. Оценку обстановке в зоне специальной военной операции (СВО) дал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.
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