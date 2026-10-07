Постановление О передаче вакантного депутатского мандата

О передаче вакантного депутатского мандата Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва Ушакову Алексею Владимировичу В соответствии со статьей 88 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187‑З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», на основании постановления Законодательного Собрания Нижегородской области от 29 сентября 2026 года № 9‑VIII «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва», с учетом решения Президиума Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 30 сентября 2026 года и поступивших в Президиум Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявлений зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва, выдвинутых в составе областного списка кандидатов избирательного объединения Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Никитина Глеба Сергеевича (общеобластная часть, номер 1), Гаревской Юлии Анатольевны (общеобластная часть, номер 4), Щелокова Александра Александровича (общеобластная часть, номер 5) об отказе от получения депутатского мандата, избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Передать вакантный депутатский мандат Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва, ранее замещаемый Щетининой Ольгой Владимировной, зарегистрированным кандидатом в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (общеобластная часть, номер 3), Ушакову Алексею Владимировичу, зарегистрированному кандидату из того же списка (региональная группа № 10, номер 1).