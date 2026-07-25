«Валенсия» объявила о возвращении 20-летнего защитника Лукаса Мари

20-летний защитник Лукас Мари подписал новый контракт с «Валенсией». Клуб вернул молодого баскетболиста, который уже появлялся на площадке в основном составе в 2022-2025 годах, однако основное время проводил в третьем дивизионе испанского чемпионата.