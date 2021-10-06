Наконец-то астронавты NASA вырастили перец чили на МКС

На борту МКС проводятся эксперименты по выращиванию урожая, что будет необходимо для дальних космических экспедиций, в этот раз американские астронавты вырастили перец чили.
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