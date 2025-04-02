Россия якобы не соблюдает договоренности по отказу от ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом на брифинге с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Киеве заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».