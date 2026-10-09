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Царьград

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Россия не отказывается от предложения по вывозу иранского урана

Россия не отказывается от предложения по вывозу иранского урана

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение России по вывозу иранского высокообогащённого урана остается в силе.

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