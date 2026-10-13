Паслер назвал смену спикера Заксобрания Свердловской области логичным решением

Денис Паслер подчеркнул, что Людмила Бабушкина ранее предложила кандидатуру Дмитрия Жукова на должность первого заместителя председателя Заксобрания, что стало частью плановой работы по подготовке кадров.
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