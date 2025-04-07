Пенсии в новых регионах России начнут считать по-новому

Исходя из принятого в декабре прошлого года закона о регулировании пенсионного обеспечения граждан, проживающих в новых регионах России, их трудовой стаж для учета страховой пенсии с 1 июля начнут считать иначе.
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