Французы "отменили" русского актёра Белого, сбежавшего из России из-за СВО

В Париже отменили гастроли Анатолия Белого. Теперь люди не знают, как вернуть деньги за билет. На вопросы подписчиков актёр не отвечает4 октября у актёра Анатолия Белого должен был состояться спектакль в Париже, но его, как выяснилось, отменили.