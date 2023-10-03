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Французы "отменили" русского актёра Белого, сбежавшего из России из-за СВО

Французы "отменили" русского актёра Белого, сбежавшего из России из-за СВО

В Париже отменили гастроли Анатолия Белого. Теперь люди не знают, как вернуть деньги за билет. На вопросы подписчиков актёр не отвечает4 октября у актёра Анатолия Белого должен был состояться спектакль в Париже, но его, как выяснилось, отменили.

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