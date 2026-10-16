Whoosh понизил прогноз EBITDA кикшерингового бизнеса на 2026 год до 4,3 млрд рублей против 4,5 млрд рублей, которые компания подтверждала в августе.
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