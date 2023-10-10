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Опять Лена Бербок шлёт жёсткие сигналы Владимиру Путину

Опять Лена Бербок шлёт жёсткие сигналы Владимиру Путину

Этот мусщина - исключительно голубых кровей. Он граф и потомок древнего дворянского рода. Древность, дворянство и голубая кровь оставили неизгладимый отпечаток на внешности графа: порода - она такая, её не спрячешь, видно за версту невооружённым взглядом даже не посвящённым в тонкости родословной представителя славного дворянского рода.

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Комментарии
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stanislav matveev
Ну что взять то с ДЕГЕНЕРАТА? Вы на его физиономию посмотрите... Интеллект на уровне улитки, а самомнение как у индюка!
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2 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
В Италии проститутку выбрали в парламент, а немцы решили переплюнуть их и назначили министром ИД.
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
ничО, - поживет, водки попьет, пообтешется, иначе заговорит. много их было ходоков за кемской волостью. где они все? там же и граф будет...
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