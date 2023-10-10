Опять Лена Бербок шлёт жёсткие сигналы Владимиру Путину

stanislav matveev Ну что взять то с ДЕГЕНЕРАТА? Вы на его физиономию посмотрите... Интеллект на уровне улитки, а самомнение как у индюка!

ЮС Юдкевич Сергей В Италии проститутку выбрали в парламент, а немцы решили переплюнуть их и назначили министром ИД.