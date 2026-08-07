Захарова обвинила Навроцкого в клинической русофобии после слов о "москалях"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила президента Польши Кароля Навроцкого в "клинической русофобии" и "использовании языка ненависти" после обещания помогать Украине "бить москаля".
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