Депутаты СРЗП предлагают отменить повышающие коэффициенты на воду в платежах ЖКХ

Новости внутренней и внешней политики в России

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесет на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на отмену повышающих коэффициентов при оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности, за водоснабжение.