Депутаты СРЗП предлагают отменить повышающие коэффициенты на воду в платежах ЖКХ

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесет на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на отмену повышающих коэффициентов при оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности, за водоснабжение.
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