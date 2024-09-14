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  • Александр Николаевич
    Г Л У П О С Т И!!! Если увидел "застрявшые деньги" - НЕМЕДЛЕННО суй в банкомат СВОЮ карту...набирай и Вынимай ВСЮ КУЧ...44-летний мужчина...

44-летний мужчина увидел застрявшие в банкомате в «Москве-Сити» 115 000 ₽. А что бы сдали вы?

44-летний мужчина увидел застрявшие в банкомате в «Москве-Сити» 115 000 ₽. А что бы сдали вы?

Avia.pro - СМИ Представьте себе: обычный день, вы идёте по коридорам роскошного «Москва-Сити», сияющего как витрина ювелирного магазина, где каждая стеклянная поверхность отражает ваши мысли о чём-то большом, важном.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Если увидел &quot;застрявшие&quot; деньги в банкомате, нужно тут же сообщить об этом работникам банка, не прикасаясь к этим деньгам!!! А что уже делать дальше -  это их обязанность. Брать себе эти деньги НЕЛЬЗЯ нги в коем случае!! Иначе когда найдут (а найдут обязательно), могут повесить  не 115 тысяч рублей, а 1 миллион 115 тысяч рублей... МАЛО ЛИ, какая сумма там была изначально?...    И НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕШЬ!!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Недавно  нашел  некоторую  определенную  сумму  денег  на  улице...Знаю  ,  что  найденное  -  это  не  твое  ... И  брать  его  себе  - *незаконное  присвоение*,  почти  кража...Пошел  ,  солнцем  освещаемый    в  полицию  сдавать  находку...Потратил  1,5  ч  времени  пока  подписывал  все  бумаги ,  пока  переписывали  номера  купюр...Другой  раз  переступлю  чрез  находку...Мне  и  своих  денег  хватает.
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1 час.
Александр Николаевич
Г Л У П О С Т И!!! Если увидел &quot;застрявшые деньги&quot; - НЕМЕДЛЕННО суй в банкомат СВОЮ карту...набирай и Вынимай ВСЮ КУЧУ денег!!! Далее, большой палец правой руки прижимай к своему носу и покажи ВСЕМ камерам!!! ХРЕН кто докажет, что был умысел на КРАЖУ!👍😂🤌🖕!!!
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25 мин.

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