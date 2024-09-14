44-летний мужчина увидел застрявшие в банкомате в «Москве-Сити» 115 000 ₽. А что бы сдали вы?

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лина любимцева

Если увидел "застрявшие" деньги в банкомате, нужно тут же сообщить об этом работникам банка, не прикасаясь к этим деньгам!!! А что уже делать дальше - это их обязанность. Брать себе эти деньги НЕЛЬЗЯ нги в коем случае!! Иначе когда найдут (а найдут обязательно), могут повесить не 115 тысяч рублей, а 1 миллион 115 тысяч рублей... МАЛО ЛИ, какая сумма там была изначально?... И НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕШЬ!!