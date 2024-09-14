Avia.pro - СМИ Представьте себе: обычный день, вы идёте по коридорам роскошного «Москва-Сити», сияющего как витрина ювелирного магазина, где каждая стеклянная поверхность отражает ваши мысли о чём-то большом, важном.
44-летний мужчина увидел застрявшие в банкомате в «Москве-Сити» 115 000 ₽. А что бы сдали вы?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Если увидел "застрявшие" деньги в банкомате, нужно тут же сообщить об этом работникам банка, не прикасаясь к этим деньгам!!! А что уже делать дальше - это их обязанность. Брать себе эти деньги НЕЛЬЗЯ нги в коем случае!! Иначе когда найдут (а найдут обязательно), могут повесить не 115 тысяч рублей, а 1 миллион 115 тысяч рублей... МАЛО ЛИ, какая сумма там была изначально?... И НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕШЬ!!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Недавно нашел некоторую определенную сумму денег на улице...Знаю , что найденное - это не твое ... И брать его себе - *незаконное присвоение*, почти кража...Пошел , солнцем освещаемый в полицию сдавать находку...Потратил 1,5 ч времени пока подписывал все бумаги , пока переписывали номера купюр...Другой раз переступлю чрез находку...Мне и своих денег хватает.
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1 час.
Александр Николаевич
Г Л У П О С Т И!!! Если увидел "застрявшые деньги" - НЕМЕДЛЕННО суй в банкомат СВОЮ карту...набирай и Вынимай ВСЮ КУЧУ денег!!! Далее, большой палец правой руки прижимай к своему носу и покажи ВСЕМ камерам!!! ХРЕН кто докажет, что был умысел на КРАЖУ!👍😂🤌🖕!!!
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25 мин.
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