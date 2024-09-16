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Военкор Газдиев: ВСУ круглосуточно бьют по освобождённой Новогродовке

Военкор Газдиев: ВСУ круглосуточно бьют по освобождённой Новогродовке

Военный корреспондент интернет-издания RT Мурад Гадзиев проинформировал о том, что Вооружённые силы Украины постоянно нанёс удары по расположенному в Донецкой Народной Республике населённому пункту Новогородовка.

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