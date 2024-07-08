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В Тульской области в июне инспекторы ДПС пресекли 2 892 нарушения ПДД

В Тульской области в июне инспекторы ДПС пресекли 2 892 нарушения ПДД

В Тульской области с 13 по 28 июня проведено широкомасштабное мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения, во время которого организовано 388 мероприятий, направленных на предупреждение ДТП.

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