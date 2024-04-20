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Барселона (ATP). 1/2 финала. Циципас сыграет с Лайовичем, Рууд – с Этчеверри

Каспер Рууд встретится с Томасом Этчеверри. Сетка здесь. Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания 15 – 21 апреля 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 782 960 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Каспер Рууд (Норвегия)  Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Дата проведения 20 апреля, 14.

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