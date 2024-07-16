Волчья семья попала в фотоловушку калужского заповедника

В фотоловушку "Калужских засек" попались самые осторожные и скрытные хищники заповедника - волки. 15 июля старший научный сотрудник заповедника "Калужские засеки" Елена Литвинова рассказала о волчьей семье, попавшей на видео.
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