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«Ак Барс» капитаны Марченко Миңнехановка бүләк тапшырды

«Ак Барс» капитаны Марченко Миңнехановка бүләк тапшырды

Бүген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Континенталь хоккей лигасы сезоны алдыннан «Ак Барс» хоккей командасы белән очрашты.

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