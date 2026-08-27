Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы «Теперь за выборами в Самаре будет следить вся страна, и нужно уже прекратить их дискредитировать!» Ирина Мишина На фото: Михаил Матвеев (Фото: сайт КПРФ) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Михаил Матвеев Михаил Матвеев, который 14 августа был снят с выборов решением Самарского облсуда, будет участвовать в выборах.
Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы
Комментарии
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СТ
Сергей Трошин
Владимир Сюсин
а когда при советах были нищие это сейчас на фоне капитализма наверное можно пенсионеров считать нищими. при власти советов пенсионеры помогали ещё детям со своей пенсии
Давай-ка расскажи пенсионеру, какой он бедный и несчастный!
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1 м.
Катерина
Сергей Трошин
Спасибо, что научила!
Обращайся.
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1 м.
СТ
Сергей Трошин
Владимир Сюсин
а когда при советах были нищие это сейчас на фоне капитализма наверное можно пенсионеров считать нищими. при власти советов пенсионеры помогали ещё детям со своей пенсии
При каких советах? В СССР не было советской власти. Была голая диктатура КПСС. А советы назывались исполкомами и должны были только исполнять решения партии коммунистов. Советская власть только сейчас в России установилась. Мы выбираем и советы, и глав администраций, и губернаторов, и самого президента...
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1 м.
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