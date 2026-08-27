Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы

а когда при советах были нищие это сейчас на фоне капитализма наверное можно пенсионеров считать нищими. при власти советов пенсионеры помогали ещё детям со своей пенсии

СТ

Сергей Трошин

Владимир Сюсин а когда при советах были нищие это сейчас на фоне капитализма наверное можно пенсионеров считать нищими. при власти советов пенсионеры помогали ещё детям со своей пенсии

При каких советах? В СССР не было советской власти. Была голая диктатура КПСС. А советы назывались исполкомами и должны были только исполнять решения партии коммунистов. Советская власть только сейчас в России установилась. Мы выбираем и советы, и глав администраций, и губернаторов, и самого президента...