Губернатор Петербурга рассказал президенту о том, как развивается Северная столица

Святогор Князев

Беглов врет как дышит. Эта тварь загадила город окончательно. С начала зимы, город не чистился, снег, болото, грязь... Азеры лелеемые губернатором довели город до истерики! Банды азеров творят беспредел где хотят и как хотят! И несмотря на нескончаемый поток жалоб, Путин держит этого..... в губернаторах!