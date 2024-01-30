Губернатор Петербурга рассказал президенту о том, как развивается Северная столица

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который доложил ему о важнейших городских проектах, импортозамещении и достижении технологической независимости, сообщили ИА «РосБалт» в пресс-службе Смольного.
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