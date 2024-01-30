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Губернатор Петербурга рассказал президенту о том, как развивается Северная столица

Губернатор Петербурга рассказал президенту о том, как развивается Северная столица

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который доложил ему о важнейших городских проектах, импортозамещении и достижении технологической независимости, сообщили ИА «РосБалт» в пресс-службе Смольного.

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Комментарии
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Святогор Князев
Беглов врет как дышит. Эта тварь загадила город окончательно. С начала зимы, город не чистился, снег, болото, грязь... Азеры лелеемые губернатором довели город до истерики! Банды азеров творят беспредел где хотят и как хотят! И несмотря на нескончаемый поток жалоб, Путин держит этого..... в губернаторах!
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