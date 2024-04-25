Дуров: Telegram банит аккаунты, собирающие данные для нанесения военных ударов

Павел Дуров анонсировал введение ограничений в Telegram для украинцев.Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, сообщил о том, что платформа борется с каналами и аккаунтами, которые собирают координаты для нанесения ударов.
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