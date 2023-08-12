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Овечкин о сборной России и турнирах: «Кубок мира не от нас зависит. То же самое с Олимпиадой, все вилами по воде. Если позовут, я приеду»

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

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