Овечкин вспомнил, как хотел выиграть машину на Матче звезд НХЛ в 2015 году

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкин вспомнил, как на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году хотел стать последним на драфте мероприятия, чтобы получить машину и отдать ее на благотворительность.