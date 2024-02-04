Овечкин вспомнил, как хотел выиграть машину на Матче звезд НХЛ в 2015 году

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкин вспомнил, как на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году хотел стать последним на драфте мероприятия, чтобы получить машину и отдать ее на благотворительность.
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