БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЧТО СО ЗРЕНИЕМ И СЛУХОМ У УВКПЧ? ﻿

ЧТО СО ЗРЕНИЕМ И СЛУХОМ У УВКПЧ? ﻿

Алиса КОТОВА Преступления Украины Возвращаясь на родину из украинского плена, российские военные неоднократно рассказывали о пытках и зверствах со стороны неонацистов.

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Комментарии
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Сергей Потемкин
И в жизни у Сереги всё по кайфу
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21 час.
СП
Сергей Потемкин
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21 час.
С С
Одним враньем больше, одним меньше о России. Мы уже привыкли. Из своей жизни: всегда узнаю про себя последним. Ну судьба такая, привык. Но когда мне рассказывают про меня же, могу и рыло набить. Хоть и в годах.
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17 час.

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