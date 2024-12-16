Юрист Яковлева: магазины нередко продают товар по стоимости выше, чем указано на ценнике

Специалист порекомендовала тщательнее проверять чеки Для того чтобы увеличить выручку, магазины могут прибегать к разным способам обмана, которые не противоречат букве закона, однако могут ввести покупателя в ненужные траты, сообщила агентству «Прайм» Мария Яковлева, директор юридической группы «Яковлев и Партнеры».