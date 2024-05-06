РЖД навязывают перевозки по рекам. Издалека долго течёт к ЖД Волга: Союз транспортников РФ предлагает отдать речную логистику железнодорожникам

«Российским железным дорогам» предложили окунуться в реку. Союз транспортников России предлагает поручить ЖД-холдингу заняться перевозками грузов не по стальным магистралям, а по водным артериям — для начала по Волге.
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