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The Eurasia Daily news agency

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Chinese refineries are ready to overpay for Russian oil: there is no choice without Iranian oil

Chinese refineries are ready to overpay for Russian oil: there is no choice without Iranian oil

The cost of Russian oil supplies has confidently exceeded $ 100 per barrel. Chinese refineries are ready to buy raw materials with an additional payment to the reference grades.

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