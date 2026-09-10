Chinese refineries are ready to overpay for Russian oil: there is no choice without Iranian oil

The cost of Russian oil supplies has confidently exceeded $ 100 per barrel. Chinese refineries are ready to buy raw materials with an additional payment to the reference grades.
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