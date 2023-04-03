Глава IIHF заявил, что организация не сможет препятствовать проведению НХЛ матчей с Россией

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Федерацией хоккея Канады (Hockey Canada) может провести серию матчей с национальной командой России.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Федерацией хоккея Канады (Hockey Canada) может провести серию матчей с национальной командой России.
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