Генарал Лассаль. Пик славы и гибель храбрейшего кавалериста французской армии

Э. Детай. Лассаль ведёт в атаку 1-й кирасирский̆ полк при Ваграме В предыдущей статье мы говорили о происхождении, молодости и начале военной службы Антуана-Шарлая-Луи Лассаля — автора знаменитой фразы: Un hussard qui a vécu jusqu'à 30 ans n'est pas un hussard, mais un jean-foutre.