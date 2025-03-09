В Киево-Печерской Лавре с купола упал крест. Плохое предзнаменование, как пишут в сетях киевляне.
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В Киево-Печерской Лавре с купола упал крест. Плохое предзнаменование, как пишут в сетях киевляне.
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