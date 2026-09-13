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Царьград

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Жительница Мурома получила 4 года колонии за два удара ножом сожителю

Жительница Мурома получила 4 года колонии за два удара ножом сожителю

Муромский городской суд отправил в колонию общего режима 54-летнюю местную жительницу, которая дважды ударила ножом своего 43-летнего сожителя.

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