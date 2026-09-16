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Регионы России

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Вручение благодарственных писем участникам сообщества «Молодёжь в культуре» на международном фестивале

Вручение благодарственных писем участникам сообщества «Молодёжь в культуре» на международном фестивале

На международном фестивале молодёжи прошло вручение благодарственных писем Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой активным представителям сообщества «Молодёжь в культуре».

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