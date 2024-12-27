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Царьград

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Фото из соцсетей стали уловкой мошенников: Аферисты создали больше 20 сайтов, чтобы собрать деньги "на лечение"

Фото из соцсетей стали уловкой мошенников: Аферисты создали больше 20 сайтов, чтобы собрать деньги "на лечение"

Фотографии вполне реальных людей, найденные в соцсетях, стали для мошенников способом заработать денег.

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