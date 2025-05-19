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Специалисты из Адыгеи познакомились с опытом Северной Осетии по сохранению родного языка

Специалисты из Адыгеи познакомились с опытом Северной Осетии по сохранению родного языка

Как сообщает Министерство образования и науки республики, в течение нескольких дней делегация из Адыгеи посетила несколько школ и дошкольных образовательных учреждений, где успешно реализуется полингвальная модель поликультурного образования.

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