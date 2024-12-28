Наполните свой новогодний чулок с Примсоцбанком!

Примсоцбанк повысил ставки по вкладу «Новогодний чулок на 212 дней» – теперь под 24% годовых! Успейте сделать себе новогодний подарок на крайне выгодных условиях!Минимальная сумма вклада «Новогодний чулок на 212 дней» – 10 000 рублей, годовая процентная ставка и ЭПС – 23,90% (24,00% для вклада «Новогодний чулок на 212 дней онлайн»).