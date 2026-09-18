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Utah Jazz, Keyonte George agree to $157.5 million extension

The Utah Jazz and Keyonte George agreed to a five-year, $157.5 million rookie-scale contract extension, the fourth-year guard confirmed Friday.

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