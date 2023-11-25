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Слитки золота и элитные авто: у депутата из Ровно обнаружили незаконное состояние на миллионы долларов (ФОТО)

Слитки золота и элитные авто: у депутата из Ровно обнаружили незаконное состояние на миллионы долларов (ФОТО)

На Украине задержали очередного депутата, который обкрадывал украинский народ. Во время обысков у него было обнаружено только наличными более 4 млн долларов, автомобили «Audi Q8», «Mercedes-Benz GLE 350E», «BMW X5», золотые монеты, слитки золота, дорогие часы и оружие.

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