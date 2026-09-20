Растения из кошмаров

Забудьте серийных убийц и монстров из бесконечно одинаковых фильмов ужаса. Оглянитесь вокруг: растения, что мирно растут в наших дворах и окружающий города лес, должны вызывать гораздо большую панику.
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