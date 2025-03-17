Жители Стабны будут вынуждены дышать гарью от «Лалибела Кофе»

Смоленский минсельхоз рассказал, куда переедет завод «Лалибела Кофе» Жители областного центра, проживающие на Краснинском шоссе, не перестают жаловаться на непрекращающийся запах гари, который распространяется с территории завода «Лалибела Кофе».