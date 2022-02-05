Олимпиада-2022. Могул. Рейхерд и Колмаков выступят во второй квалификации

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет вторая квалификация и финал в мужском могуле. Казахстанские спортсмены Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков выступят во второй квалификации.
Популярные статьи
- «Скорее это прощание, чем возвращение». Дель Потро может завершить карьеру после турниров в Южной Америке. Он заплакал на пресс-конференции
- Резервист «Феррари» Шварцман показал золотой шлем на сезон-2022: « или ?»
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
Свежие комментарии