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Города США, за которыми будущее

Города США, за которыми будущее

До 2020 года ведущими американскими штатами были Нью-Йорк и Калифорния. Первый стал центром развития США еще в 19 веке, а экономика второго до сих пор является пятой по размеру в мире, обгоняя Францию, Великобританию и Россию.

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