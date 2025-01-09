Китай выражает благодарность за соболезнования в связи с землетрясением в Сицзане -- МИД КНР

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- Китай выражает благодарность многочисленным иностранным государствам и международным организациям за направленные соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Сицзанском автономном районе, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.